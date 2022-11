Weshalb werden Männer zu Exhibitionisten?

«Exhibitionisten wollen Opfer zu Reaktion zwingen»

Doch weshalb entblössen sich meist Männer in der Öffentlichkeit? «Ein Exhibitionist ist erfahrungsgemäss ein schüchterner, verklemmter Mensch», sagt der forensische Psychiater Thomas Knecht zu 20 Minuten. Die Entblössung erfolge als Ersatz für ein normales Sexualverhalten. «Exhibitionisten wollen Leute erschrecken, besonders Frauen oder Kinder. Sie wollen ihre Opfer zu einer Reaktion zwingen», so Knecht.

Durch den Akt des «Sichzeigens» und der angstvollen Reaktion erfahren die Männer Genugtuung und würden in ihrer Männlichkeit bestätigt. «Teilweise erleben sie sogar einen rauschartigen Zustand, der recht schnell auch süchtig machende Tendenzen annehmen kann», so Knecht. Ziel sei, sich gross und stark zu fühlen, so, wie sie in Wirklichkeit nicht seien. Manchmal werde so auch eine Selbstwertkrise kurzfristig behandelt. «Es ist eher eine aggressive als eine sexuelle Handlung, die aber sexuelle Erregung als Präsentationsmittel nutzt», so der forensische Psychiater.