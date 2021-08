Naomi Lareine und Priya Ragu bei «Brand New» - «Beide Frauen sind ein grosses Versprechen für die Schweizer Musik»

In der Rubrik treten täglich zwei brandneue Singles gegeneinander an. Neulich setzten die Show-Hosts auf ein Schweizer Duell. Der erste Song stammt von Priya Ragu.

Konkret: Moe und Freezy schicken in der «Supreme Show» (täglich zwischen 15 und 19 Uhr live auf 20 Minuten Radio ) je zwei neue Singles ins Rennen.

«Priya Ragu veröffentlichte im letzten Jahr ‹Good Love 2.0› und feierte damit einen grossen Erfolg», leitet Moe ein. «Unter anderem, weil der Song damals im ‹ Fifa 21 › -Soundtrack gespielt wurde». Er und Moderationspartner Freezy sehen darin einen Ritterschlag: «Wenn du das hinkriegst – well done!»

Priya hat einen neuen Song am Start und den wählten Moe und Freezy für ihr tägliches «Supreme Show»-Song-Battle «Brand New». Die Single heisst «Kamali» und klingt so:

«Zum Song gibts eine spannende Story», erklärt Freezy. «Kamali ist ein kleines Mädchen aus einem Kurzfilm, das von ihrer Mutter in einem kleinen Dorf in Indien alleine grossgezogen wird.»

Moe stimmt zu: «Und auch der Song an sich; die indischen, rhythmischen Vibes darin sind mega.» «Absolut», bestätigt Freezy.

Moe geht noch ein bisschen weiter: «Generell, wenn Priya Ragu etwas droppt, bin ich einfach immer zufrieden. Diese Frau mischt die Schweizer Musik auf eine wahnsinnig sympathische und erfrischende Art auf», so der 20-Minuten-Radio-Musikchef.

Das Battle der Schweizer Newcomerinnen

Ragus Song stellen Moe und Freezy in «Brand New» einer zweiten Schweizer Künstlerin gegenüber. Naomi Lareine veröffentlichte die gemeinsame Single mit Mykel Costa, «Sry Not Sry». Und die klingt so: