Zoff unter Kebab-Restaurants

«Beide können hier nicht überleben»

Beim Bahnhof Wil gibt es ein bizarres Problem: Drei Dönerbuden nahe beieinander, und die Stimmung unter den Konkurrenten ist schlecht. Eine Auseinandersetzung führte gar zur Strafanzeige.

In der Hubstrasse beim Bahnhof Wil verkauft Arda seit 2011 in seinem Familienbetri e b Vedo Bistro Kebab, Döner , Pasta und Salate. Bisher sei der Umsatz g u t gewesen u nd die Familie sei damit gut über die Runden gekommen . Doch dann der Schock: Vor einigen Monaten öffnete rund 130 Meter entfernt die Säntis Keba p Pizzeria. Seit kurzem gibt es zudem noch nähere Konkurrenz durch den Railside Burger und Kebab, de r direkt gegenüber vo m Vedo Bistro beinahe identische Speisen anbietet . Für Arda ein N o - go : « Es ist weder für mein noch für sein Geschäft von Vorteil . » Für ihn steht fest: « Beide Restaurants können hier nicht überleben. »

Streit führte zur Strafanzeige

Für Özgür Şimşek , den Inhaber von Railside Burger und Kebab, stellt der Standort kein Problem dar. « Es ist egal wie viele Dönerl ä den nebeneinander stehen, wenn man einen guten Job macht, dann läuft das Geschäft », findet er. Durch die Nähe zum Bahnhof sei der Standort optimal, beide könnten davon profitieren. Ausserdem se he Şimşek das benachbarte Restaurant nicht als Konkurrenz, weil er ein völlig anderes Konzept fahr e . Das Ziel sei es , sich von der Fast-Food-Ecke abzuheben. Hier und in seiner zweiten Filiale in Frauenfeld möchte er Kebab, aber auch andere Speisen wie französische Tacos in einer hochwertigen Restaurant-Atmosph ä re anbieten.

Der Streit zwischen den beiden Geschäftsführern führte laut Hallowil.ch mittlerweile sogar zu einer Strafanzeige. Letzte Woche soll es an einem Abend zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein , di e Şimşek gefilmt hat. Auf dem Video soll Arda zu sehen sein, wie er massive Drohungen gegen seinen Konkurrenten a usspricht. Dieser bestreitet die Vorwürfe und sagt, dass er zwar geflucht und geschimpft habe, mehr aber auch nicht. Arda: « Für mich ist das ganze Thema sehr traurig und emotional .» Er habe sich von Şimşek provoziert gefühlt.