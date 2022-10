Super League: FCZ vergibt Riesenchancen – Sion fordert Penalty

10' Sion sucht eine Reaktion und dringt in den FCZ-Strafraum vor. Dort bleiben sie aber hängen und dann gehts schnell in die andere Richtung. Die schnellen Tosin und Okita schwirren aus. Tosin schickt seinen Sturmpartner in die Tiefe. Am Ende scheitert Okita an Lindner. Das Tor hätte aber ohnehin nicht gezählt, da Jonathan Okita hauchzart im Abseits stand. Wir warten weiter auf die erste Aktion von Mario Balotelli.