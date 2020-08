Oberwil im Simmental BE, 26. Juli: Ein 60-jähriger Mann verstarb am Sonntag bei einem Verkehrsunfall. Der Motorradfahrer war von Oberwil im Simmental BE in Richtung Därstetten unterwegs, als er aus ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn gelangte und mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte. Der Mann verstarb noch an Ort und Stelle.