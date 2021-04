Charmey  FR - Beifahrer wird bei Frontalkollision mit Technikraum schwer verletzt

Gegen drei Uhr morgens in der Nacht auf Sonntag prallte in Charmey FR unweit der Stadt Bulle ein Kleinwagen in einen Technikraum. Aus noch nicht geklärten Gründen verlor der 21-jährige Fahrer die Kontrolle über sein Auto, kam von der Strasse ab, schlitterte über eine Wiese, bevor er frontal mit dem Technikraum kollidierte. Das schreibt die Kantonspolizei Fribourg in einer Mitteilung.