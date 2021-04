Am Sonntag kam es in Trogen AR zu einem Selbstunfall.

Eine 19-jährige Frau fuhr am Sonntag mit einer 18-jährigen Beifahrerin kurz nach 0.30 Uhr mit ihrem Auto auf der Wäldlerstrasse von Trogen in Richtung Wald. Kurz nach der Örtlichkeit Bleichi, verlor die Lenkerin in einer scharfen Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug. In der Folge geriet sie rechts über den Strassenrand, wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden in einer Mitteilung schreibt.