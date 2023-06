Beige Flags: Neuer Tiktok-Trend thematisiert Macken bei Partnern

«Red Flags» und «Green Flags» beim Daten dürften mittlerweile den meisten bekannt sein. Nun erzählen Frauen und Männer in den sozialen Medien vermehrt von «Beige Flags», also beigen Flaggen ihrer Partner und Partnerinnen.

Auf Tiktok etwa häufen sich Videos von Menschen, die von Angewohnheiten und Macken ihrer Partner erzählen, die zwar kein Trennungsgrund sind, auf die sie aber trotzdem lieber verzichten würden. «Beige Flags» stellen also etwas zwischen «Green Flags» und «Red Flags» dar – nicht schlecht, aber auch nicht unbedingt gut.

Beige Flags: Schnarcherin und Schlüssel-Verleger

Auf Tiktok zählt der Hashtag bereits knapp eine halbe Milliarde Aufrufe. Auch die 20-Minuten-Community kennt das Phänomen (siehe Bildstrecke): «Mein Mann schnäuzt sich so laut und so oft ins Taschentuch, dass wir beim Fernsehen pausieren müssen, weil wir sonst nichts mitkriegen», erzählt etwa S.P. (39).

Auch C.L. (65) sieht über einige Macken seiner Ehefrau hinweg: «Meine liebe Frau lässt immer das letzte Papierblatt an der WC-Rolle hängen, damit sie nicht eine neue Rolle aufhängen muss.»

Und A.S. (32) hat gleich eine Liste mit «Beige Flags» ihres Ehemannes: «Er lässt, mittlerweile nicht mehr alle und immer, Schubladen und Schranktüren offen. Zweitens zieht er sich auf der Toilettenschüssel, im Gang, neben dem Bett und so weiter aus und lässt die Kleidung einfach liegen. Und drittens verlegt er ständig seine Haus- und Autoschlüssel – ich hab sie schon mal bei seinen Unterhosen und im Badezimmerschrank gefunden.»

Können «Beige Flags» zu «Red Flags» werden?

Beziehungsberaterin Martina Rissi sagt: «Ganz oft ist man am Anfang der Beziehung grosszügiger. Die ‹Beige Flags› sind dann aber genau die Themen, die später schnell zu ‹Red Flags› werden können.» Beziehungen sollten in einer Balance sein.«Wenn jemand aber über sehr viele Macken und Angewohnheiten seines Partners oder der Partnerin hinschauen muss oder will, kann dadurch ein ungesundes Ungleichgewicht entstehen», sagt Rissi.