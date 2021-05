Schimmel in Aldi-Eistee? - «Beim Anblick des Getränks wurde mir speiübel»

«Die ganze Eistee-Flasche war voller Schimmel», so J. Wenig später litt sie an Magenproblemen.

«Es bot sich mir ein grausiger Anblick: Die ganze Eistee-Flasche war voller Schimmel», erzählt Leserin Y.J.* von einem Einkaufserlebnis, das sie kürzlich im Grossverteiler Aldi hatte. Die 32-Jährige hatte sich in einer Zürcher Filiale im Rahmen ihres Wocheneinkaufs eine Flasche Eistee gekauft. Beim Trinken stellte sie fest, dass in dem Getränk grosse grau-braune Stücke rumschwammen: «Mir fiel ein komischer Geschmack auf. Als ich die Flasche absetzte und den Eistee begutachtete, sah ich grosse Schimmelstücke. Mir wurde speiübel.»

Filialleiterin habe den Vorfall nicht ernst genommen

Bei Aldi seien keine weiteren Meldungen bekannt

Auf Anfrage bedauert Aldi den Zwischenfall, wie Sprecherin Vanessa Senn sagt: «Unsere Produkte durchlaufen strenge Qualitätskontrollen, bevor sie in unseren Regalen landen.» Die Einhaltung dieser Qualitätsanforderungen werde regelmässig durch eine Quality Assurance-Abteilung sichergestellt. «Eine mikrobiologische Qualitätskontrolle der Ware wird aber nicht durch das Verkaufspersonal in der Filiale durchgeführt.»

Den Vorfall mit der Eisteeflasche habe man umgehend prüfen lassen, sagt Senn: «Wir führten diese Woche in Filialen in der ganzen Schweiz eine repräsentative Prüfung unseres Eistees durch.» Dabei sei in keinem Fall Schimmel festgestellt worden: «Bei der Substanz in der Eisteeflasche kann es sich um Schwebeteilchen beziehungsweise Ablagerungen von den Teeblättern handeln. Bei der Herstellung unseres Eistees kommen frische Teeblätter zum Einsatz, die aufgebrüht werden.»