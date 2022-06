Am Gardasee bestohlen: «Beim Anblick des zerstörten BMWs kamen mir fast die Tränen»

Regelmässig verbringt C.T.* aus Chur mit seiner Frau Ferien in Castelnuovo del Garda am Gardasee. «Wir sind sehr viel dort und können in einer Wohnung eines Bekannten übernachten», erzählt der 63-Jährige. Erst kürzlich sei er wieder für ein paar Tage dort gewesen. «Eines Morgens wurden wir von einem Nachbarn geweckt. Er sagte uns, dass unser Auto über Nacht auseinander gebaut wurde», so T. Sofort sei er nachschauen gegangen: «Das Steuerrad, Vorderlichter, Bremsen, Autoradio und andere Gerätschaften waren weg. Zudem wurden alle Kabel durchgeschnitten. Ich habe sofort die Polizei alarmiert.»