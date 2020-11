In der Ostschweiz konnte am Sonntag ein meteorologisches Phänomen beobachtet werden.

Als Leser-Reporterin Aleksandra Perlaska am Sonntag spazieren ging, konnte sie ein Wetterphänomen beobachten. Als sie in den Himmel blickte, sah sie Wolken, die in allen Regenbogenfarben erstrahlten. «Beim Anblick überkam mich ein komisches Gefühl», so die 37-Jährige aus Flawil SG. Andere Spaziergänger schienen es gar nicht zu bemerken, sie selbst war aber fasziniert. «Für mich war es ein Spektakel.»

Phänomen entsteht in luftiger Höhe

Bei diesem Wetterphänomen handelt es sich vermutlich um einen Teil eines sogenannten Zirkumzenitalbogens, wie Martin Fengler, Gründer und CEO von Meteomatics in St. Gallen, erklärt. «Die Farben entstehen, weil das Licht durch die Eiskristalle in den Wolken gebrochen wird», so Fengler. Dies passiere in ungefähr zehn Kilometer Höhe, in den sogenannten Cirrus-Wolken. «Damit es geschehen kann, wird eine ruhige, geordnete Wolkenstruktur benötigt.» Bei den richtigen Bedingungen könne sogar ein ganzer Kreis entstehen. «Es ist wie beim Regenbogen, nur sind es nicht Regentropfen, sondern Eiskristalle, die das Licht brechen», sagt der Meteorologe.