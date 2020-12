Merkel & Co. wollen Skigebiete schliessen

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel will im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie durchgreifen: In einer Regierungserklärung hat sie am vergangenen Donnerstag mit Blick auf die anstehende Skisaison gefordert, alle Skigebiete in Europa bis zum 10. Januar zu schliessen. «Wir werden uns in Europa um eine Abstimmung bemühen, ob wir alle Skigebiete schliessen könnten», so die Kanzlerin. Touristische Reisen sollten nicht stattfinden, jeder nicht notwendige Kontakt sollte vermieden werden. Auch Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte und der französische Präsident Emmanuel Macron haben sich für eine spätere Öffnung ausgesprochen.