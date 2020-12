Beim Aufhängen von Regalen verzweifeln wir am schnellsten

Das Heimwerkerportal HomeHow.co.uk hat 2’856 Menschen zu ihren DIY-Projekten befragt – was gemacht, aber vor allem auch, was nicht zu Ende gebracht wurde. Die Ergebnisse sind eindeutig: Am häufigsten geben wir bei Regalen auf. 54 Prozent der Befragten haben angegeben, dass sie ein Regal selbst aufhängen wollten, es aber nie fertig gemacht haben.

Daran liegts, wenn Projekte unfertig bleiben

Aber warum wurden die Projekte nicht beendet? Auch danach hat das Portal gefragt. Etwas mehr als die Hälfte (56 Prozent) gaben an, dass das Projekt einfach zu lange dauert. 49 Prozent waren so frustriert, dass sie aufgegeben haben. Bei 46 Prozent scheiterte es am Fachwissen, bei 38 Prozent an den finanziellen Mitteln.