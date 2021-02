Leutkirch (D), 29.01.2021: Polizisten des Polizeipräsidiums Ravensburg haben am Freitagvormittag ein Fahrzeug einer Kontrolle unterzogen, das ihnen aufgefallen war. Im mehrseitigen Bericht des TÜV-Sachverständigen wurden diverse Mängel aufgelistet, wie zum Beispiel die defekte Lenkung oder die fast wirkungslosen Bremsen. Zudem war der Unterboden des Fahrzeugs derart durchgerostet, dass man es gar nicht anheben konnte. Das Auto wurde eingezogen, obwohl die vier Insassen ihre Fahrt hätten weiterführen wollen.

Im Aussenbereich eines Stallgebäudes wurde am Sonntag in St. Gallenkirch (A) eine Schrapnell-Granate aus dem 1. Weltkrieg gefunden. Das etwa 30 Zentimeter grosse Kriegsrelikt wurde von einem Sprengstoffexperten des Landeskriminalamtes gesichert und vom Auffindungsort weggebracht, wie es in einer Meldung der Landespolizeidirektion Vorarlberg heisst.