Polizeitaucher zum Einsatz in Henau SG

«Beim Ausrücken waren wir in Gedanken beim Kollegen»

Bei Unglücken in Gewässern wie am Sonntag in der Thur in Henau SG kommen Polizeitaucher zum Einsatz. Neben Bergen von Personen führen sie noch weitere Aufgaben aus.



von Jeremias Büchel, Leo Butie

Darum gehts Polizeitaucher mussten am Montag einen Arbeitskollegen aus der Thur bergen.

Die Kapo St. Gallen beschäftigt 13 Polizeitaucher.

Bei Einsätzen wie in Henau SG ist es von zentraler Bedeutung, dass alle Einheiten wie Zahnräder ineinandergreifen und zusammen funktionieren.

Bei Fliessgewässern wie der Thur gilt es besonders achtsam zu sein. Im Fluss befinden sich Wehre und Schwellen, die gefährlich sein können.

Zwischen Brübach und Henau SG sind am Sonntag ein 30-jähriger Schweizer und eine 26-jährige Schweizerin im Fluss Thur als vermisst gemeldet worden. In der Folge rückten über hundert Personen für den Rettungs- und Bergungseinsatz aus. Für die Kantonspolizei ein sehr spezieller Einsatz, da es sich bei einer der gesuchten Personen um einen Mitarbeiter der Kapo handelte.

Auch für die Tauchergruppe der St. Galler Kantonspolizei ein aussergewöhnlicher Fall, bei dem die Gruppe zwei Tage lang im Einsatz stand. Bei Ankunft der Taucher in Henau SG war die Rettung noch im Gange. «In der Phase des Ausrückens zur Stelle an der Thur waren wir in Gedanken bei unserem Kollegen», sagt Christian Baumann, Chef der Tauchergruppe der Kantonspolizei St. Gallen. Vor Ort sei der Einsatz dann wie üblich abgelaufen, der Ereignisort sei nach den gewohnten Protokollen bearbeitet worden. Dass lange und ausgiebig gesucht wurde, habe nichts damit zu tun, dass sich auch ein Kollege unter den Vermissten befand. «Das ist der normale Ablauf», so Baumann.

Verengung durch Wasserfälle erhöht Wasserdruck und Tempo

Die Unfallstelle an der Thur ist nicht ohne: «Im kleinen Einsatzbereich gibt es drei unterschiedliche Abschnitte», so Polizeitaucher Baumann. Zuerst Fliessgewässer, dann ein Bereich von sogenanntem weissen Wasser, wo man trotz Schwimmweste nicht davon ausgehen darf, dass man getragen wird, und zudem den Wasserfall, der das Wasser beschleunigt und ausserdem Druck ausübt. «Gefährlich an der Stelle ist die Verengung der gesamten Flussbreite auf zwei bis drei Wasserfälle. Dort muss dieselbe Wassermenge durch, welche die Thur sonst in ihrem Flussbeet trägt.» Das führe zu einer zusätzlichen Beschleunigung des Flusses und erhöht den Wasserdruck. «Deshalb entschieden wir uns, bei der Rettung mit Stahlseilbahnen von oben her zu arbeiten», so Baumann.

Wie Zahnräder

Für die Bergung arbeiteten zahlreiche Organisationen Hand in Hand. So standen Feuerwehr, Polizei, Alpine Rettung sowie Polizeitaucher der Korps St. Gallen und Thurgau im Einsatz. Zudem ein Baggerfahrer, der die Wassermassen mit der Schaufel zurückhielt. «Wir mussten alle zusammenarbeiten, wie Zahnräder in einem Uhrwerk», sagt Baumann. Das habe eindrücklich geklappt.

1 / 8 Vergangenen Sonntag kam es bei Henau zu einer Tragödie, als zwei Menschen ertranken. Auch die Taucher der Kantonspolizei St. Gallen waren im Einsatz.

Taucher-RS dauert 15 Wochen

Bei der Kantonspolizei St. Gallen arbeiten 13 Personen mit der Zusatzfunktion Polizeitaucher. Diese werden in einem speziellen, fünfstufigen Verfahren ausgesucht. Neben Fitness und Schwimm- und Tauchkenntnissen sind vor allem auch Verlässlichkeit und Vertrauenswürdigkeit elementare Kriterien. «Beim Tauchen gibt man sein Leben in die Hände eines anderen», sagt Baumann. Da sei ein ungetrübtes Vertrauensverhältnis unabdingbar. Wer Polizeitaucher wird, absolviert zuerst eine 15-wöchige Taucher-Rekrutenschule als Grundausbildung. Darauf folgen weitere Kurse und regelmässiges Training mit den Taucherkollegen.

Hier siehst du einen Teil des Tauchmaterials:

Zu den Aufgaben der Polizeitaucher gehört die Suche nach Vermissten und deren Bergung. Ein weiteres Einsatzgebiet ist die Ermittlung bei Tauchunfällen, wo die Gruppe von Baumann jeweils technische Berichte erstellt. Zudem suchen Polizeitaucher auch Tatmittel wie etwa Waffen oder Einbruchswerkzeuge, die in Gewässer geworfen wurden. Ein weiteres Einsatzgebiet sind Fahrzeugbergungen wie beispielsweise der Betonmischer, der kürzlich in Maienfeld GR in den Rhein gerollt ist.





Flussregeln der SLRG Die Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG hat Regeln zum Verhalten in Flüssen aufgestellt. In freie Gewässer (Flüsse, Weiher und Seen) dürfen sich nur gute und geübte Schwimmer wagen.

Unterkühlung kann zu Muskelkrampf führen. Je kälter das Wasser, desto kürzer der Aufenthalt im Wasser.

Schlauchbootfahrer müssen mit einer Rettungsweste ausgerüstet sein.

Die auf dem Boot angegebene Nutzlast darf nicht überschritten werden.

Boote nicht zusammenbinden! Sie sind nicht mehr manövrierfähig.

Unbekannte Flussabschnitte müssen vor der Fahrt zuerst erkundet werden. Quelle: SLRG