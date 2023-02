Marco Chiesa tobt wegen Burkaverbot: «Volkswille wird missachtet»

Die zuständige Kommission will nicht auf das Geschäft eintreten. Für Marco Chiesa ist das eine Farce. «Es erinnert mich stark an das Theater um die Ausschaffungs- und die Masseneinwanderungs-Initiative.»

Am 7. März 2021 hat das Volk Ja gesagt zur Burka-Initiative. Jetzt streitet der Ständerat über die Umsetzung.

Am 7. März 2021 sagte das Stimmvolk mit 51,2 Prozent Ja zu einem landesweiten Burka-Verbot. Letzten Herbst legte der Bundesrat einen Gesetzesvorschlag zur Umsetzung vor. Doch die zuständige Kommission des Ständerates will diesen Vorschlag versenken, wie sie am Dienstag bekannt gegeben hat. Grund: Nicht der Bund, sondern die Kantone seien für die Umsetzung zuständig.