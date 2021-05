Digitec Galaxus Gründer - «Beim Deal mit der Migros ging es uns nicht ums Geld»

1 / 8 Der Onlinehändler Digitec Galaxus feiert seinen 20. Geburtstag. 20min/Marco Zangger Das Unternehmen startete 2001 mit 8 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz von 4 Millionen Franken. 20min/Marco Zangger Heute hat die Firma 2756 Angestellte und der jährliche Umsatz beträgt über 1,8 Milliarden Franken. 20min/Marco Zangger

Darum gehts Zum Geburtstag gewährt der grösste Onlineshop der Schweiz erstmals Einblicke in seine Geschäftszahlen.

Seit 2001 ist der Umsatz von Digitec Galaxus von 4 Millionen auf 1,8 Milliarden gestiegen.

Die Gründer Florian Teuteberg und Oliver Herren erklären im Interview ihre Erfolgsstory.

Digitec Galaxus feiert Jubiläum: Vor 20 Jahren haben der gelernte Maschinenbauer Florian Teuteberg (42), Oliver Herren (42), der weder ein Studium noch eine Lehre abgeschlossen hat, und der gelernte Elektroniker Marcel Dobler (41) den Shop gegründet.

In einem kleinen Büro in Zürich ging Digitec zum ersten Mal online. Aus 8 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz von 4 Millionen Franken, sind inzwischen 2756 Angestellte und 1,8 Milliarden Franken Umsatz geworden.

Wie hat es Digitec Galaxus vom kleinen Elektronikshop zum grössten Schweizer Onlinehändler geschafft?

Florian Teuteberg: «Ich glaube unser Erfolgsrezept liegt in unserer Firmenkultur: Wir schenken unseren Mitarbeitenden viel Vertrauen und geben ihnen Freiraum für mutige Ideen und Innovationen. So ist unser Team in den letzten 20 Jahren motiviert und kreativ geblieben.»

Oliver Herren: «Das Geld stand nie im Vordergrund. Wir wollten einfach den besten Onlineshop bauen. Wichtig ist für uns, dass unsere Kundinnen und Kunden zufrieden sind und einfach online einkaufen können.»

Ihr gehört als Onlinehändler zu den grossen Gewinnern der Krise. Habt ihr dabei das Gefühl, ihr müsst der Gesellschaft etwas zurückgeben?

Herren: «Wir bleiben ein Onlineshop – wir können nicht die Welt retten. Was wir können, ist das Einkaufen im Internet möglichst einfach und zugänglich zu gestalten. Ausserdem investieren wir viel in die Nachhaltigkeit.»

Teuteberg: «Wir haben letztes Jahr auch viel mehr investiert, als geplant war: Die neue Logistik, ohne die wir den Ansturm nicht hätten stemmen können, hat uns Millionen gekostet. Und wir haben über 500 neue fixe Arbeitsplätze geschaffen, vor allem in unseren Warenlagern und im Kundendienst. Dabei ist uns wichtig, dass die Leute gerne bei uns arbeiten. Darum investieren wir in unsere Mitarbeitenden, beispielsweise in ihre Weiterbildung und in die Arbeitsplätze oder in grosse Firmenfeste – wenn wir dann wieder dürfen.»

Am Anfang wart ihr zu Dritt, was ist passiert?

Teuteberg: «Marcel Dobler hat uns 2012 verlassen, nachdem die Migros mit 30 Prozent bei uns einstieg. Dass Marcel nach über 10 Jahren etwas anderes machen wollte, kann ich auch verstehen.»

Ihr sollt damals je 14 Millionen Franken erhalten haben. Warum seid ihr nicht schon lange frühpensioniert und lebt am Strand?

Teuteberg: «Wir viel wir erhalten haben, verraten wir nicht. Die Zahlen, die damals rumgereicht wurden, sind jedenfalls falsch. Bei dem Deal mit der Migros ging es uns aber sowieso nicht ums Geld: Wir wollten die Option erhalten, mehr als nur ein Elektronikhändler zu sein. Wir wollten ein Online-Warenhaus aufbauen. Dafür brauchten wir einen starken Partner, den wir mit der Migros gefunden haben.»

Herren: «Uns macht der Job auch immer noch Spass. Es gibt ständig neue Herausforderungen. Am Strand werde ich nach einer Stunde nervös, weil mir langweilig ist – ich komme also gerne weiterhin ins Büro.»

Inzwischen ist die Migros mit 70 Prozent Mehrheitsaktionärin. Habt ihr da überhaupt noch was zu melden?

Teuteberg: «Wir haben mit je zwei Sitzen im Verwaltungsrat eine ausgeglichene Stimmrechtssituation. Dort besprechen wir Strategien und Finanzpläne. Im Alltag helfen wir uns gegenseitig bei Projekten. Kürzlich konnten wir in Nebikon zum Beispiel, auf ein Jahr befristet, das ehemalige Interio-Lager übernehmen. Damit können wir den kurzfristigen Lagerbedarf für grosse Produkte decken. Im Tagesgeschäft sind wir eigenständig.»

Herren: «Wir sind sowieso eher Ingenieurtypen als Manager: Wir haben Freude an der Sache. Uns ist es wichtig, dass wir unsere Onlineshops immer weiterentwickeln können.»

Kürzlich gab es einen Shitstorm rund um eine Figur mit einem Stift im Po, die auf dem Marktplatz von Galaxus angeboten wurde. Der Scherzartikel wurde als sexistisch kritisiert. Ist euer Shop langsam zu gross, um solche Angebote zu bemerken?

Teuteberg: «Wir haben klare Regeln, was bei uns verkauft werden darf und was nicht. Wir verkaufen zum Beispiel keinen Echtpelz. Dafür gibt es auch strenge Vorkehrungen. Doch wie bei jeder Verkaufsplattform gibt es auch bei uns Einzelfälle, die unentdeckt bleiben. Inzwischen haben wir den anstössigen Artikel des Marktplatzhändlers übrigens aus unserem Sortiment entfernt. Aber uns ist auch wichtig, dass die Kundinnen und Kunden selber entscheiden können, was sie gut finden und was nicht. Dafür haben wir eine grosse Community, die sich über Artikel austauschen und bewerten kann.»

Vor drei Jahren habt ihr nach Deutschland expandiert. Bald soll es Digitec Galaxus auch in Österreich geben. Wo soll es noch hin gehen?

Herren: «Wir wollen eines Tages in ganz Europa vertreten zu sein. Aber wir gehen Schritt für Schritt voran. Wenn wir uns in Österreich etabliert haben, werden wir naheliegende Länder wie Frankreich, Belgien oder Holland anpeilen.»

Teuteberg: «Auch unser Onlineshop soll noch zugänglicher und einfacher werden. Wir wollen unseren Kundinnen und Kunden in Zukunft eine kompetente virtuelle Verkaufsberatung bieten. Die Kundschaft soll, ähnlich wie im stationären Handel, beraten werden, damit sie schneller das richtige Produkt findet.»

Das ist Digitec Galaxus in Zahlen 8. Mai 2001 geht Digitec zum ersten Mal live. «Wir wollten die Schweiz mit High-End-Produkten zu fairen Preisen versorgen – also besorgten wir die Komponenten direkt aus dem Ausland», sagt Oliver Herren.

Die Strategie geht auf : 2003 müssen die drei Gründer bereits zum ersten Mal umziehen. Vom 25 Quadratmeter Büro in einem grauen Block an der Seebahnstrasse in Zürich gehts in 400 Quadratmeter grosse Räumlichkeiten im Industrieareal an die Pfingstweidstrasse.

Die Zahl der Mitarbeitenden steigt ebenfalls kontinuierlich: Aus ursprünglich 8 Angestellten sind bis 2011 bereits 296 geworden.

2012 entsteht der Digitec-Schwestershop Galaxus. Die Migros kommt an Bord und beteiligt sich mit 30 Prozent am Onlineshop. Der Gründer Marcel Dobler verlässt das Unternehmen.

2015 wird die Migros mit 70 Prozent zur Mehrheitsaktionärin. Der Jahresumsatz liegt inzwischen bei 694 Millionen Franken.

2016 wird Galaxus zum Marktplatz.

2018 schnellt die Angebotspalette innert eineinhalb Jahren von unter 300’000 auf rund eine Million Produkte hoch. Zudem expandiert Digitec Galaxus nach Deutschland.

Seit 2020 können Kundinnen und Kunden ihre Einkäufe mit gut zehn Prozent klimaneutral kompensieren.

2021 Digitec Galaxus wird 20 Jahre alt und bietet inzwischen über 3 Millionen Produkte an. Der Jahresumsatz liegt bei über 1,8 Milliarden Franken und das Unternehmen zählt 2756 Angestellte.