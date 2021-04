Im Mai 2019 konnte man in Basel noch jubeln. Zwar ist der FC Basel gegen ein übermächtiges YB in der Meisterschaft chancenlos, dafür klappte es für die damals von Marcel Koller gecoachten Bebbi im Schweizer Cup. Dank eines 2:1-Erfolgs über den FC Thun sicherte sich der FCB die Cup-Trophäe. Es sollte bis heute der letzte rot-blaue Titel bleiben.

Was danach folgt, gilt als Auftakt des nun schon fast zwei Jahre andauernden Chaos um den einstigen Liga-Krösus. Im Juni 2019 wird bekannt, dass Trainer Koller trotz Cupsieg seinen Spind im St. Jakobs-Park geräumt haben soll. Der damalige FCB-Sportchef Marco Streller hat bereits einen Nachfolger in der Hand: Aarau-Trainer Patrick Rahmen.

Dieser steht kurz vor der Unterschrift, doch dann entscheidet sich FCB-Boss Bernhard Burgener um: Koller soll doch bleiben. Damit war das Tischtuch zwischen Burgener und Streller zerschnitten. Letzterer tritt kurz darauf als Sportchef zurück, einige Monate verlässt er auch den Verwaltungsrat. Und der eigentlich bereits entlassene Marcel Koller steht in Basel eine weitere Saison an der Seitenlinie.

Rahmen-Kreis schliesst sich

Fast zwei Jahre später ist das Chaos beim FC Basel aktuell grösser als je zuvor. Seit Wochen tobt ein erbitterter Streit um die Vereinsführung zwischen Noch-Besitzer Burgener und dem ehemaligen FCB-Spieler David Degen. Sportlich stehen die Basler miserabel da, liegen nur auf Platz fünf. Kein Team hat im Jahr 2021 weniger Punkte geholt, wie der FCB. In dieser Saison wurden bereits elf Spiele verloren – so viele wie noch nie in einer Saison seit der Gründung der Super League. Und genau in dieser Phase schliesst sich der Kreis um Patrick Rahmen, der nun für den am Dienstag entlassenen Ciriaco Sforza übernimmt.