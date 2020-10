In Lampenberg im Kanton Basel-Landschaft ist in der Nacht auf Samstag ein Feuer ausgebrochen. Verletzte wurde dabei niemand.

Um 23.18 Uhr ging bei der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft in Liestal die Meldung ein, dass ein Dachstock eines leerstehenden Einfamilienhauses an der Wildenersteinstrasse auf dem Lampenberg brenne. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand die gesamte Liegenschaft schon in Flammen. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und löschen, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Basel-Landschaft.