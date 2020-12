Tagfahrlicht, Abblendlicht oder doch Nebellicht? «Besonders in der dunklen Jahreszeit ist es von grosser Bedeutung, dass die Verkehrsteilnehmenden das richtige Licht an ihren Fahrzeugen einschalten. Somit kann die Verkehrssicherheit erhöht und die Anzahl an Unfällen reduziert werden», heisst es am Mittwoch auf der Facebook-Seite der Kantonspolizei St. Gallen.