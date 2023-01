Folge 42 des Fussball-Podcasts «Anderi Liga» ist da

Fussball-Podcast «Anderi Liga» : «Beim FC Basel arbeiten sie wie in einem Fussball-Manager-Spiel»

In Folge 42 des Fussball-Podcasts «Anderi Liga» sprechen 20-Minuten-Sportchef Tobias Wedermann und NZZ-Journalist Fabian Ruch über den Rückrunden-Start der Super League und auch Yann Sommer.

Endlich wieder Super League – und der Winter ist in der Schweiz angekommen. In «Anderi Liga» ist der Start in die höchste Liga nach der über zwei Monate langen Winterpause ein Hauptthema. Im Fussball-Podcast von 20 Minuten gratuliert Fabian Ruch den Young Boys bereits zum Meistertitel.