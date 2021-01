Trotz der klaren Pleite glaubt man in Basel weiterhin an den Meistertitel.

Trotz wachsendem Rückstand auf Leader YB will man die Meisterschaft nicht abschreiben.

Ciriaco Sforza ist bedient. «Das war in der zweiten Hälfte kein guter Auftritt. Mehr muss ich dazu nicht sagen», meint ein gefrusteter FCB-Trainer nach der 1:4-Klatsche gegen den FC Zürich. Erklären will er den schwachen Auftritt seiner Mannschaft nicht. «Wir werden das intern anschauen und analysieren.»

Gewinnt Leader YB am Sonntag in Vaduz, liegt der FCB bereits elf Punkte hinter den Bernern. Meisterschaft ade? Nicht für Sforza: «Wir haben noch 21 Spiele, da kann noch viel passieren. Wir haben jetzt zwar ein Spiel verloren, aber wir machen weiter und schauen nach vorne», gibt sich der Wohlener kämpferisch.

Der grosse Tabellenabsturz droht

Auch seine Spieler wirken nach der ersten Heimniederlage gegen den FCZ seit siebeneinhalb Jahren ratlos. «Das ist schwierig zu erklären. Das war heute eine absolute Katastrophe», sagt Pajtim Kasami. Aber auch der Mittelfeldspieler will von einer Entscheidung im Titelkampf nichts wissen: «Wir dürfen jetzt den Kopf nicht hängen lassen und meinen, es sei alles vorbei.»

Der Blick auf die Tabelle spricht aber eine deutliche Sprache. 23 Punkte haben die Basler nach 15 Spielen auf dem Konto. In der vergangenen Saison waren es zum gleichen Zeitpunkt 30 Zähler. Nicht nur kann YB am heutigen Sonntag seinen Vorsprung weiter ausbauen, je nach Resultat im Verfolgerduell zwischen St. Gallen und Lugano stehen die Basler am Sonntagabend nur noch auf Rang 4. Mittlerweile liegt sogar das siebtplatzierte Servette nur noch einen Verlustpunkt hinter dem FCB.