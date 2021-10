Zertifikatspflicht bei Flugreisen – Beim Fliegen fragt oft niemand nach dem Zertifikat

Manchmal droht sogar eine Busse

Kontrolle nur bei strengen Vorschriften im Zielland

Die Regelung betreffend Zertifikat auf Flugreisen ist also uneinheitlich und für manche verwirrend. Die Swiss selbst sagt, dass sie – trotz fehlender Zertifikatspflicht – manchmal dennoch Kontrollen durchführt. Etwa auf «Routen mit besonders strengen Vorschriften». Strenge Vorschriften gibt es unter anderem in Dubai oder in den USA. Grundsätzlich setzt die Swiss aber auf Eigenverantwortung: «Die Passagiere sind selber dafür zuständig, alle erforderlichen Reisedokumente dabeizuhaben», sagt die Sprecherin.



Milica Vujcic, Medienverantwortliche des Reiseveranstalters Tui, versteht die Verwirrung der Reisenden. Ob eine Zertifikatskontrolle beim Boarding stattfindet, hänge vor allem von den epidemiologischen Massnahmen im Zielland ab, sagt sie. Erfahrungen hätten gezeigt, dass im Schengenraum kaum Kontrollen durchgeführt würden. Flüge in die USA oder in den asiatischen Raum hingegen würden in der Regel strikter kontrolliert. «Egal wo der Flug hingeht, man sollte auf jeden Fall ein gültiges Zertifikat besitzen», so die Empfehlung von Vujcic.