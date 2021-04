«Wir wollen den Himalaya auf die Weltkarte des Weins setzen», sagen die Macher von Ao Yun, e in junges Team bestehend aus chinesische n Weinbauer n und 120 naturverbundenen Bergbauernfamilien .

So präsentiert sich die Flasche und die hübsche Holzbox von Ao Yun. Die Schönheit hat ihren Preis: eine Flasche kostet zirka 300 Franken.

Der Name des Weins ist Programm: Ao Yun heisst übersetzt über den Wolken schwebend, bei einer Höhe von 2’600 Metern über dem Meer dürften die Reben tatsächlich öfters auf die Wolken herabschauen.

In der chinesischen Region Nord-Yunnan wurde lange vor allem Tee als Getränk angebaut.

Die Geschichte des Himalaya-Weins nahm 2008 ihren Anfang, als Estates & Wines, die Weinabteilung von Moët Hennessy , den australischen Winzer und Wissenschaftler Tony Jordan bat , n ach China zu reisen und herauszufinden, ob es ein Terroir mit dem Potenzial für die Herstellung einzigartiger Rotweine gibt. Vier Jahre lang suchte Jordan nach der perfekten Region und fand sie in Nord-Yunnan, wo er im Dorf Adong ein ideales Mikroklima beobachtete.

Handarbeit und traditionelle Methoden

Der erste Ao-Yun-Jahrgang, d ie 2013er Cuvée , ist ein Bordeaux Blend, der erstmals 2016 vorgestellt wurde und eine Assembl a ge a us 90% Cabernet Sauvignon und 10% Cabernet Franc ist. Die Idee dahinter: «Ost und West, die neue und die alte Welt zusammenführen».

300 Parzellen umfasst das Weingut von Ao Yun, gearbeitet wird ausschliesslich von Hand und es werden regionale Techniken, wie die Lagerung in Steingefässen angewendet. Für den Bordeaux-Touch reift der Wein anschliessend sechs Monate im Eichenfass.

Ein Durchschnitts-Chinese könnte sich 43 Flaschen leisten

So viel Arbeit schlägt sich im Preis nieder. Eine Flasche Ayo Yun kostet etwa 300 Franken. Bei einem durchschnittlichen Jahreseinkommen von 13’000 Franken (Stand 2019) könnte sich ein Chinese also 43 Flaschen kaufen – in der Bergregion von Nord-Yunnan dürfte das Einkommen aber deutlich tiefer sein.