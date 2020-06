Das passierte im Jahre 1990

Beim letzten Liverpool-Meistertitel spielte Klopp um den Aufstieg

In Liverpool ging eine 30-jährige Durststrecke zu Ende. Beim letzten Meisterschafts-Gewinn 1990 sah die Welt noch ganz anders aus.

Drei Jahrzehnte musste Liverpool warten, bis der Meistertitel wieder Tatsache wurde. Dank der Schützenhilfe von Chelsea am Donnerstagabend dürfen sich die Reds nach 30 Jahren endlich wieder englischer Fussballmeister nennen. Baumeister dieses Erfolgs ist Jürgen Klopp.

Der deutsche Trainer schaute sich die Partie von Chelsea gegen Manchester City mit seinen Spielern in einem Liverpooler Hotel an. Danach wurde etwas gefeiert. Anders als bei den Fans auf den Strassen ging es beim Team gesittet zu und her. Klopp widmete den Titel den Clublegenden. Unter anderen Kenny Dalglish, der die Reds vor 30 Jahren als Trainer zum letzten Meistertitel führte. 25 der 28 Spieler des aktuellen Liverpooler Kaders waren damals noch gar nicht geboren. Auch sonst sah die Welt 1990 noch ganz anders aus.