Die Dos und Don’ts beim Nagelhaut-Beissen

Weil auch einige von uns in der Redaktion auch unter diesem Zwang leiden, haben wir Kim Petri, die Inhaberin der Schweizer Kosmetikstudios Schminkbar , um Rat gefragt. Sie weiss nicht nur, was bei trockenen Händen hilft, sondern erklärt dir auch die Ursachen des Nagelhaut-Beissens und was du dagegen tun kannst – oder, was du hier vermeiden solltest.

Ich rate davon ab, deine Nagelhäutchen daheim mit Profi-Werkzeug in Angriff zu nehmen. Will heissen: Mit einem Nagelhautschieber aus Metall – in der Fachsprache heisst das Teil Grattoir – oder einer Nagelhautzange kannst du dich nicht nur an der Nagelhaut verletzen, sondern – schlimmstenfalls – verletzt du mit solchen Werkzeugen die Fingernägel-Struktur oder die Nagelwurzel. Das kann dazu führen, dass deine Fingernägel nicht mehr so schön wie vorher nachwachsen.