Elektroauto statt Verbrenner - Beim Parkieren mit Ersatzwagen in die eigene Hausmauer gekracht

In Rorschach kam es am Dienstagmorgen zu einem Selbstunfall. Ein 65-Jähriger fuhr in die Hausmauer vor seinem Parkplatz. «Ich hörte einen lauten Klapf draussen und wollte schauen, was passiert ist», sagt ein News-Scout. «Die Airbags wurden bei dem Aufprall ausgelöst. Ich denke, er hat einfach das falsche Pedal erwischt», vermutet er.