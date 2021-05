Surfer Sandro (30) im «Fernweh»-Podcast - «Beim Reisen kann ich auch mal in den Leergang schalten»

Ein bisschen träumen und Fernweh stillen – yep, auch darum gehts. Die Podcast-Gäste schwelgen in Erinnerungen an ihre grössten Trips und liefern Inspiration.

Es gibt viele Arten zu reisen, für Gastronom Sandro Zinggeler sind es zwei Leidenschaften, die ihn um die Welt führen. Da ist einmal sein Beruf: 2014 nahm der Zürcher als einer von 13 internationalen Jungköchen und -köchinnen am ICEX-Programm in Spanien teil. «Dort waren Leute aus Japan, Singapur, Argentinien, Amerika, Kanada, Indien, China – also Kulturen durchs Band», erinnert sich der 30-Jährige.

«Wie verständigt man sich da?», will Podcast-Host Andrea wissen. «Wenn man von der gleichen Sache spricht, geht das fast immer irgendwie», meint Sandro – und beim Essen verstehe man sich sowieso. «Wenn auf beiden Seiten eine Herzlichkeit besteht, entsteht schnell eine Verbundenheit. Dann lacht man auch viel», so der Zürcher.

Sandros Reiselust wird vom Surfen angetrieben

Heute drehten sich seine Reisen allerdings meistens ums Surfen. «Wer in der Schweiz lebt – ohne Meer –, für den ist die Sehnsucht nach den Wellen immer da.» Wenn er zum Beispiel in Indonesien ankomme, ummantle ihn dieses Gefühl, schwärmt Sandro. Dann sei alles da, samt gutem Kaffee und Essen.

Viele Freunde und Freundinnen würden nicht verstehen, warum er immer wieder in dieselben Gegenden reise. «Wenn es dir irgendwo aussergewöhnlich gut gefällt, warum sollte man dann weiterziehen? Für einen Stempel mehr im Pass?», fragt Sandro. Manchmal sei es schön zu wissen, was einen erwarte. Er habe inzwischen auch gelernt, was er wolle: «Beim Reisen kann ich auch mal in den Leergang schalten, einfach sein, reflektieren und das Vergangene verarbeiten, Dinge tun, zu denen man im Alltag keine Zeit hat.» Er habe inzwischen auch herausgefunden, dass er kein Backpacker-Typ sei. «In einem Zehnerschlag schlafen, ist für mich einfach keine Erholung.»