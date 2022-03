Laufen BL – Beim Rückwärtsfahren nicht aufgepasst – Trike stösst Auto in Fluss

Nach einer Kollision setzte sich das rote Auto in Bewegung, rollte rückwärts über den Abhang und landete mit dem Heck voran in der Birs.

Am Montagmorgen kollidierte ein Motordreirad eines 62-Jährigens auf einem Parkplatz in Laufen BL mit einem parkierten Auto. Das rote ungesicherte Auto rollte daraufhin rückwärts die Böschung herunter und landete in der Birs, schreibt die Polizei Basel-Landschaft in einer Medienmitteilung.