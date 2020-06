vor 1h

Säntispark Bäderwelt

Beim Rutschen gilt 4 Meter Abstand

Am Samstag durfte auch der Säntispark in Abtwil SG wieder die Türen für die Besucher öffnen. Dabei sei insbesondere der Andrang auf die Bäderwelt am ersten Tag gross. Die Badegäste zeigen keine Scheue vor dem Coronavirus und einer möglichen Ansteckung.

von Gamze Ibis

«Alle Rutschbahnen hatten offen. Der freie Fall war krass», freut sich am Samstag ein Junge, der mit seinem Kollegen baden war. Am Samstag gab es weitere Lockerungen bezüglich des Lockdowns in der Schweiz. Darunter konnten auch die Badis wieder ihre Türen den Badegästen öffnen.

So durfte auch der Säntispark in Abtwil SG den Betrieb, unter Berücksichtigungen der Verhaltensregeln des Bundes, wieder aufnehmen. Der Andrang sei hoch. «Insbesondere früh am Morgen durften wir viele Gäste in der Bäderwelt begrüssen», so Michael Selb, der Leiter des Bereich Säntispark Freizeit. Auch im Verlaufe des Tages halte sich die Besucheranzahl auf einem hohen Niveau.

Keine Angst vor einer Ansteckung

Die Freude zeigt sich offensichtlich bei den Badegästen. Beim Baden feiern manche ihren Geburtstag und sogar den Jahrestag mit dem Partner nach. «Auch wenn man manchmal in der Reihe fürs Rutschen anstehen muss, war es trotzdem mega cool», so zwei Kinder.