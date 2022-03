Rheinfelden AG – «Beim Schlösschen stinkt’s fast täglich – das muss endlich aufhören»

Laut einem Anwohner stinkt es in der Umgebung des Feldschlösschens in Rheinfelden AG.

Ein Anwohner beklagt sich über Gestanks-Belästigung in Rheinfelden AG. Die Duftnoten von Bier und Kanalisation strömen aus der Feldschlösschen Brauerei, so der Vorwurf.

In Rheinfelden AG stinkt es. Das behauptet zumindest ein Anwohner, der die Gerüche ganz genau zu lokalisieren vermag. «Beinahe täglich, oft am Abend und in der Nacht, stinkt es vom Schlösschen her, das muss endlich aufhören», so der Mann. Nun will er das «Schlösschen», die grösste Bierbrauerei der Region Feldschlösschen, dazu bewegen, die Gerüche unter Kontrolle zu bringen.