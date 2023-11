Beim Sechseläutenplatz: 24-Jähriger wird bei Prügelei schwer verletzt

Gleich zwei Gewaltdelikte ereigneten sich am Donnerstagabend in Zürich und im Aargau.

Am Donnerstagabend kam es sowohl am Sechseläutenplatz in Zürich als auch im aargauischen Döttingen zu Streitereien mit verletzten Personen. Laut der Stadtpolizei Zürich ging kurz nach 22.45 Uhr bei der Einsatzzentrale die Meldung über einen Streit von mehreren Personen am Utoquai Höhe Sechseläutenplatz ein. Mehrere Patrouillen seien anschliessend an die Örtlichkeit ausgerückt. Vor Ort hätten die Polizistinnen und Polizisten einen am Kopf schwer verletzten Mann angetroffen.