Frag Lilli - «Beim Sex driften meine Gedanken ständig ab»

«Wenn ich (w, 21) Sex mit meinem Freund habe, gehen mir immer tausend Gedanken an alles Mögliche durch den Kopf. Ich kann gar nicht loslassen. Warum ist das so und was kann ich dagegen tun?»

Bist du im Alltag auch eher angespannt? Wir nehmen unsere alltägliche Anspannung auch in unser Sexleben mit. Wenn du angespannt bist, drängen sich auch mehr Gedanken auf. Gedanken loslassen geht am besten über den Körper. Probiere doch gleich mal aus, ob es für dich einen Unterschied macht, wenn du den Kopf ganz langsam hin und her bewegst. Fällt es dir dann leichter, deine Gedanken vorbeiziehen zu lassen?

In einem bewegten Körper ist es viel schwieriger, in Gedanken festzuhängen. Probier das doch mal aus. Wenn du im Alltag oder beim Sex total in Gedanken bist und es bemerkst, komm in Bewegung. Ich schlage dir ein Projekt vor: Vereinbare mit dir selbst, dass du dir beim nächsten Sex genau die Berührungen holst, die du in dem Moment willst. Bewege dazu dein Becken. Du bist aufmerksam dafür, was dir jetzt gefallen könnte und holst es dir aktiv. So kommst du auch mehr ins Spüren und weniger ins Denken.