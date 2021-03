Wie gefährlich ist Atemkontrolle beim Sex?

Den Reiz der gefährlichen Praktik erklärt die Psychologin so: «Kontrollverlust und Unterwerfung können in einem sexuellen Kontext spannend sein. Man ist seinem*seiner Partner*in ausgeliefert und übergibt in dieser extremen Variante quasi die Kontrolle über Leben und Tod. Zum anderen löst der Sauerstoffmangel im Gehirn unter anderem Adrenalin aus, was zu euphorisierenden Gefühlen führen kann.» Doch die Folgen sind weitreichend: So kann man sich etwa beim Würgen tatsächlich übergeben und das Erbrochene einatmen, das dann in die Lunge gelangt. Daher wird empfohlen, vor dem Würgespiel nichts zu essen. Sonst kann man indirekt ersticken. Durch den übermässigen Druck auf die Halsschlagader kann es zudem zur Bewusstlosigkeit kommen. Ebenso kann die Luftröhre durch zu festes Anpacken verletzt werden. Dies kann mitunter zu Brüchen des Zungenbeins oder einer Luftröhrenschwellung führen. Auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen sollen keine Seltenheit sein. Denn wer sich regelmässig beim Sex würgen lässt, riskiert durch den hohen Sauerstoffmangel ernsthafte Herzerkrankungen. Auch Äderchen in den Augen oder im Mund können durch den wiederholten Druck platzen und unter anderem Aneurysmen auslösen.