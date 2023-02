Doktor Sex: «Beim Sex mit meinem Mann komme ich nicht mehr zum Orgasmus!»

Wenn Bea sich selbst befriedigt, hat sie keine Probleme, zum Orgasmus zu kommen. Mit ihrem Mann will es aber nicht mehr klappen. Dr. Sex weiss Rat.

Antwort von Doktor Sex

Erworbene Orgasmusstörungen sind bei Frauen eher selten. Ist die Fähigkeit, einen Orgasmus zu haben, einmal erlernt, bleibt sie meist erhalten. Jedoch können sich gewisse Umstände in bestimmten Bereichen negativ oder behindernd auf die Möglichkeit auswirken, zum Höhepunkt zu kommen.

Aber auch Umgebungsreize wie beispielsweise die Erwünschtheit des sexuellen Kontakts, die Sorge um eine ungewollte Schwangerschaft, die Möglichkeit, sich vor sexuell übertragbaren Krankheiten zu schützen, Erwartungen an sich und das Gegenüber sowie Schamgefühle haben eine Wirkung.

Vielleicht kannst du durch die nachfolgenden Fragen etwas genauer herausfinden, was bei dir die Ursachen sind.

Hat sich die Intensität und/oder Qualität deiner sexuellen Erregung schleichend oder plötzlich verändert? Nimmst du die sexuelle Erregung am ganzen Körper oder nur an bestimmten Partien des Körpers anders wahr, als du es bisher gewohnt warst? Solltest du eine oder beide Fragen mit Ja beantworten, könnte eine körperliche Ursache der Grund für deine Orgasmusstörung sein. In diesem Fall empfehle ich dir, dich bei deiner Hausärztin für einen Check anzumelden.