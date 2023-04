Isabel Haugseng Johansen: 19-Jährige ist Freundin von Erling Haaland

Erling Haaland schiesst in dieser Saison Tore am Laufband.

Freundin ist auch eine Fussballerin

Begeistert von Haaland sind aber nicht nur der Man-City-Trainer und Fussball-Fans weltweit – auch seine Freundin ist es wohl. Zuletzt ertappten britische Medien den Goalgetter mit seiner Freundin Isabel Haugseng Johansen im Londoner West End. Die beiden feierten laut der «Sun» den neuen rund 20-Millionen-Franken-Vertrag des Stürmers mit Nike mit einem Einkaufsbummel in der Oxford Street. Eigentlich hält Erling Haaland sein Liebesleben so gut wie möglich aus der Öffentlichkeit fern.

Die 19-jährige Johansen ist ebenso Fussballerin, die beiden haben sich in der Akademie von Norwegen-Club Bryne FK kennen gelernt. Als Haaland noch in Dortmund seine Tore geschossen hat, soll es dann bei dem Paar gefunkt haben. «Er ist ein sehr vernünftiger Kerl und es macht absolut Sinn, dass er mit einem Mädchen aus seiner Heimatstadt zusammen ist, das er seit Jahren kennt. Er muss in der Lage sein, den Menschen in seinem Leben zu vertrauen und sich nur auf den Fussball zu konzentrieren», so eine Insiderin gegenüber der «Sun».