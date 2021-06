Smalltalk führen – so gehts

Vielleicht hast du es in der Zwischenzeit schon erlebt: Du sitzt oder stehst in einer Runde Menschen, die du kaum kennst. Smalltalk ist angesagt. Aber wie zum Teufel ging das nochmal? Zwischen Homeoffice und Selbstisolation hatten wir nicht viel Gelegenheit, unsere sozialen Skills zu pflegen.

20 Minuten Lifestyle: Dr. Kessel, warum ist Smalltalk so furchtbar anstrengend? Dr. Katja Kessel: Wenn wir uns in Gesellschaft mit Unbekannten oder nur entfernt Bekannten befinden, ist Schweigen in der Regel keine Option. Wenn man dann auch noch selbst einen Gesprächspartner suchen oder das Gespräch starten und dann sogar am Laufen halten muss, wird das als anstrengend empfunden.

Warum gilt es dennoch als No-Go? Wer sagt denn, dass das nicht okay ist? Kritiker und Kritikerinnen des Wettersmalltalks bemängeln meistens, dass das Thema einfallslos und abgedroschen ist. Ich stimme dem nicht zu, denn gerade diejenigen, denen Smalltalk schwer fällt, können mit dem Wetter nicht so viel falsch machen. Und wichtig ist ja, überhaupt etwas zu sagen: Der Inhalt ist beim Smalltalk total egal.

Wie steigt man am besten in den Smalltalk ein?

Eine positive Grundeinstellung gegenüber seinem Gesprächspartner ist sehr wichtig. Was das Thema betrifft, ist eine aktuelle Situation – also warum sind wir hier? Wer ist noch da? Raum und Ausstattung usw. – ein sehr guter Anknüpfungspunkt. Wenn ich die Person schon einmal gesprochen habe, kann man auch an das letzte Treffen anknüpfen.