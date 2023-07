Geschlechtskrankheiten: Frauen erzählen von ihren Erfahrungen mit Tests

Weil sie sich bei ihren Ärzten für ihr Sexualverhalten erklären müssen, lassen sich manche Frauen lieber in anonymen Zentren auf sexuell übertragbare Krankheiten testen. So auch Rebecca* (28).

1 / 8 Rebecca* (28) wollte sich vor rund fünf Jahren erstmals auf STIs testen lassen. «Schnell merkte ich, dass sich meine Gynäkologin nicht wirklich damit auskannte.» Privat Sie habe sich ihr gegenüber rechtfertigen und erklären müssen, so Rebecca. (Symbolbild) Unsplash In den zehn Jahren, in denen sie regelmässig zur Gynäkologie gehe, sei sie noch nie auf die Tests angesprochen worden. «Das ist sehr schade, da man gerade bei den Kontrollen gut die Möglichkeit hätte, STIs zu thematisieren.» (Symbolbild) Pexels

Darum gehts Niklaus Schorp vom Gesundheitszentrum Checkpoint Zürich stellt fest, dass sich vermehrt heterosexuelle Frauen bei ihnen auf sexuell übertragbare Krankheiten testen lassen.

Leserinnen erzählen, dass sie sich von ihren Frauenärztinnen und -ärzten verurteilt gefühlt hätten. Darum bevorzugen viele das auf sexuell übertragbare Krankheiten spezialisierte Testcenter.

Barbara Berger von Sexuelle Gesundheit Schweiz erklärt, wann es nötig ist, sich testen zu lassen und was für Folgen unentdeckte Infektionen haben können.

Sexuell übertragbare Krankheiten (STIs) sind seit Jahren weltweit auf dem Vormarsch. Auch in der Schweiz, wie die steigenden Zahlen des BAG zu Chlamydien-, Syphilis- und Gonorrhoeinfektionen zeigen. «Deshalb ist es wichtig, sich regelmässig testen zu lassen», sagt Niklaus Schorp vom Checkpoint Zürich, dem Gesundheitszentrum für HIV und anderen sexuell übertragbaren Infektionen. Während der Checkpoint im Grundsatz auf queere Menschen ausgerichtet sei, liessen sich seit einigen Jahren zunehmend auch heterosexuelle Männer und Frauen dort testen. «Die Frauen kommen zu uns, weil sie sich teilweise gegenüber ihren Gynäkologen oder Gynäkologinnen rechtfertigen müssen und bei uns eine offene und vorurteilsfreie Behandlung erfahren», so Schorp. Eine von ihnen ist Rebecca* (28), die sich vor rund fünf Jahren erstmals auf STIs testen lassen wollte.

«Als ich meine Gynäkologin nach den Tests fragte, merkte ich schnell, dass sie sich nicht wirklich damit auskannte. Erst fragte sie mich – mit vorwurfsvollem Unterton – ob ich denn so viele wechselnde Sexualpartner hätte, dass dies nötig sei – oder ob ich mich beim Sex nicht sicher verhalten würde.» Als sie ihr sagte, dass sie auch mit Frauen Sex habe, habe die Ärztin irritiert reagiert. Bezüglich der Tests habe sich Rebeccas Gynäkologin erst informieren müssen, welche nötig waren und wie man teste. «Sie war eigentlich immer nett gewesen, aber für die Tests ging ich nie mehr zu ihr zurück und habe mich seither einmal jährlich in Testzentren testen lassen.» In den zehn Jahren, in denen sie regelmässig zur Gynäkologie gehe, sei sie noch nie auf die Tests angesprochen worden. «Das ist sehr schade, da man gerade bei den gynäkologischen Kontrollen gut die Möglichkeit hätte, Geschlechtskrankheiten zu thematisieren.»

Weitere Erlebnisse von Leserinnen liest du in der Galerie.



1 / 16

Schorp vom Checkpoint stellt fest, dass bis heute Frauen nicht wertfrei über das Thema Sexualität reden könnten. «Das ist möglicherweise auf nach wie vor bestehende Rollenbilder zurückzuführen, die dazu führen, dass Frauen in ihrem Sexualverhalten verurteilt werden, wenn sie darüber sprechen», so Schorp. Bei Männern sei das anders. «Auffällig ist auch, dass in der queeren Community sehr offen über STIs gesprochen wird. Man weiss, dass sich man regelmässig testen lassen soll.» Anders in der heterosexuellen Community, wo oft erst getestet würde, wenn Symptome aufkämen. «Sich auf STIs testen zu lassen, sollte, wenn man sexuell aktiv ist, zur Routine gehören – genau wie die jährliche Dentalhygiene», so Schorp.

Sexuell übertragbare Krankheiten

Die Nachfrage bei anderen anonymen Testzentren zeigt ein ähnliches Bild: «Gerade in ländlichen Gegenden fühlen sich Personen gelegentlich zu exponiert, weil in der Praxis Personen arbeiten, die ihre Umgebung kennen – oder kennen könnten», sagt Susanne van Gogh, Geschäftsleiterin vom Checkpoint Luzern. Die meisten Ärztinnen und Ärzte würden im Studium kaum auf das Thema STIs und teilweise auch nicht auf psychologische und nicht diskriminierende Gesprächsführung vorbereitet. «Ich würde das Problem allerdings nicht nur auf die Ärzteschaft beschränken. Letztlich handelt es sich um ein gesamtgesellschaftliches Thema», so van Gogh.

20 Minuten hat bei der Schweizerischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe nachgefragt, inwiefern die Tests Teil der gynäkologischen Kontrolle seien. Die Anfrage blieb unbeantwortet.

*Name der Redaktion bekannt

Wie regelmässig lässt du dich auf sexuell übertragbare Krankheiten testen? Mehrmals im Jahr. Einmal im Jahr. Ich habe es erst ein paar Mal im Leben gemacht. Ich habe mich erst einmal testen lassen. Ich habe mich noch nie testen lassen.

«Jede Person, die Sex hat, ist einem Risiko ausgesetzt, sich mit einer STI zu infizieren.»