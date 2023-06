SRF: Kritik an Arthur Honegger wegen Fleisch-Umfrage

Der Fleischkonsum und seine Auswirkungen aufs Klima sind in der politischen Debatte ein Dauerbrenner. Das SRF-Magazin «10vor10» thematisierte am Donnerstag die Frage, ob die Schweiz ihren Bestand an Kühen reduzieren müsse, weil die Tiere bei der Verdauung besonders viel klimaschädliches Methan ausstossen.