Anna Rossinelli im «SMA Studio»-Podcast - «Beim Thema Lohngleichheit krieg ich die Oberkrise»

In Episode elf hat der Comedian die beiden Musikerinnen Pilar Vega und Anna Rossinelli zu Gast. Das Thema: Frauen in der Musikbranche.

«Wenn ich an ein Konzert gehe, sehe ich nur Männer. Im Backstage – nur Männer. In der Tontechnik – nur Männer. Beim Licht – Männer», sagt Anna Rossinelli aufs Podcast-Thema angesprochen. Langsam würde sich die Situation zwar wandeln, aber es sei noch ein langer Weg, meint die Musikerin.

«Es ist doch auch heute noch so, dass in der Werbung Mädchen mit Barbies und Jungs mit Bällen spielen», so Rossinelli. «Und wie oft wird Mädchen vorschlagen, Schlagzeug spielen zu lernen?», fragt sie. Die «SMA Studio»-Runde stimmt ihr zu.

13 Männer-Acts und eine Frau im Festival-Line-Up – das ist noch immer normal

«Dazu kommt, dass bei Frauen untereinander viel Konkurrenz herrscht», meint Pilar. Anna Rossinelli pflichtet bei: «Es ist so wichtig, dass wir uns untereinander mehr unterstützen», so die Baslerin. Für ihre Single «Forevermore» wählte sie bewusst eine Produzentin . «Es war nicht einfach, eine zu finden», erklärt sie im Podcast. Aber es lohne sich.

Ein Aufruf zu mehr Zusammenarbeit

Die Tessiner R & B- und Soulsängerin Pilar Vega steht noch am Anfang ihrer Karriere. Show-Host Kiko erinnert an eine frühe Performance des Songs «Slow Down» in Zürich. Das Lied entstand in Zusammenarbeit mit Tatum Rush. D er Tessiner Musiker habe sie während eine s seiner Konzert e in Lausanne mitsingen hören und danach kontaktiert, so Vega. Auch der Umzug nach Zürich habe ihr Türen geöffnet, bestätigt sie.