Spacex - Beim Touristen-Weltallflug ging der Alarm los – wegen eines WC-Problems

Vor etwas mehr als einer Woche hat das Raumfahrtunternehmen von Elon Musk, Spacex, einen dreitägigen Touristenflug durchgeführt. An Bord befand sich der Milliardär Jared Isaacman, die 29-jährige Arzthelferin Hayley Arceneaux, der 42-jährige US-Luftwaffenveteran Chris Sembroski und die 51-jährige Geowissenschaftlerin Sian Proctor. Wie sich nun herausgestellt hat, ging bei diesem Flug nicht alles so rund ab wie geplant. Tatsächlich wurde in der Kabine des Raumflugzeugs sogar der Alarm ausgelöst, wie CNN beschreibt.