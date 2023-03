Schattdorf UR: Beim Überholen musste er plötzlich einem Mofa ausweichen

Am Freitagmorgen waren ein lokaler Abschleppdienst, der Strassenunterhaltsdienst und die Kantonspolizei Uri am Unfallort im Einsatz. Es wurde niemand verletzt.

Am Freitag, 24. März, kurz nach Mittag, kam es in Schattdorf zu einem Unfall zwischen einem Autofahrer und einem Mofafahrer.

Am Freitag, kurz vor 12.15 Uhr, kam es in Schattdorf zu einem Unfall zwischen dem Lenker eines Mofas und einem Autofahrer. Der Mofafahrer (18) fuhr auf der Dorfstrasse Richtung Süden und bog in die Allmendstrasse ein. Gleichzeitig setzte ein 22-jähriger Autofahrer zum Überholen an. Um eine Kollision mit dem Mofa zu vermeiden, wich der Fahrer nach links aus und prallte anschliessend gegen einen Eisenzaun.