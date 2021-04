Waldkirch SG, 01.04.2021: Kurz nach 7.30 Uhr ist an der Buechwisenstrasse eine 30-jährige Frau vom Balkon gefallen. Sie wurde unbestimmt verletzt und vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Aus Versehen wurde sie in der Wohnung eingeschlossen. Auf dem Balkon wollte sie sich bei Nachbarn bemerkbar machen.

