Entdeckte Flugzeugteile : Beim Wrack handelt es sich um eine 1968 abgestürzte Piper-Cherokee

Bei einem Gletschertrekking vom Jungfraujoch zur Konkordiahütte entdeckte ein Bergführer am vergangenen Dienstag Teile eines abgestürzten Flugzeuges. Laut Stefan Gafner, dem Wart der Konkordiahütte, stiess der Mann aufgrund einer neuen Routenführung auf die Trümmer. Gafner begab sich am Freitag selber vor Ort und schoss Fotos. «Wir wissen nicht, ob das Wrack unter dem Eis lag oder einfach vom Schnee bedeckt war. Die Teile sind etwa in einem Radius von 200 Metern verstreut», sagt er. Die Wrackteile des Kleinflugzeugs wurden aufgrund der Gletscherschmelze freigelegt.

Nun hat die Kantonspolizei Wallis informiert, um welches Wrack es sich handelt. Laut ersten Abklärungen handelt es sich um eine Piper-Cherokee mit der Immatrikulation HB-OYL, die am 30. Juni 1968 südlich des Jungfraujochs über dem Aletschgletscher abstürzte. Die drei Insassen kamen dabei ums Leben, wie die NZZ damals berichtete. An Bord waren der Chefarzt eines Zürcher Spitals, dessen Sohn sowie ein Sekundarlehrer. Die Maschine war in Kloten gestartet. Die Rega flog die Leichen der Opfer nach Lauterbrunnen. Absturzursache soll ein Pilotenfehler gewesen sein.



Ein Zeitgenosse, die Fliegerlegende Ty Rufer, erinnerte sich in einem Büchlein daran, wie er an den Unfallort gerufen worden sei. Sie seien 100 Meter neben dem Wrack gelandet: «In einem Winkel von 45 Grad steckte das verunfallte Flugzeug im tiefen und weichen Schnee, der Motor unter der Oberfläche.» Es stehe ihm nicht zu, Kritik zu üben, und er wolle nicht mutmassen, schreibt Rufer weiter. «Fehler macht jeder, aber ‹falsche Fehler› mag es eben nicht leiden.»