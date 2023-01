National League: Bei den ZSC Lions ist die Situation «sehr unangenehm»

Die ZSC-Spieler «sind verkrampft»

Nach den beiden Niederlagen gegen Lugano am Wochenende (am Freitag ein 1:2 im Tessin, am Samstag ein 2:3 nach Penaltyschiessen in der Swiss Life Arena) betitelte Sven Leuenberger im «Tages-Anzeiger» die Situation als «sehr unangenehm». Und weiter: «Ich bin recht erstaunt, dass wir in relativ kurzer Zeit das Selbstvertrauen verloren haben. Die Spieler wollen es zu gut machen. Sie versuchen, genau das zu tun, was man ihnen sagt. Aber du musst im Eishockey auch improvisieren können.»