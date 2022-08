Südfrankreich: Beissende Fische attackieren Dutzende Badegäste

Allein am Montag sind gemäss einem französischen Fernsehsender 40 Badegäste gebissen worden.

Der Graue Drückerfisch treibt in Südfrankreich sein Unwesen: Allein am Montag sind gemäss einem französischen Fernsehsender 40 Badegäste gebissen worden. Die Tiere werden zwischen 30 und 45 Zentimeter lang und beissen typischerweise in Beine, Zehen und Füsse, wie «Travelbook» berichtet.