Gunten BE – Beiz fordert Gäste zum Staubsaugen und Putzen auf

Wirtin Lisi Baumann will ihre Gäste zum Schmunzeln bringen.

Wie die Besitzerin sagt, ist das als Spass gemeint. Sie will die Leute aufheitern.

Betritt man diese Woche das Gunte Beizli am Thunersee, stösst man am Eingang auf ein Schild, das die Gäste dazu auffordert, im Restaurant Haushaltsarbeiten zu übernehmen: «Staubsaugen, Böden waschen, Wäsche falten, Fenster putzen, Müll rausbringen, usw. – eben wie daheim». Lisi Baumann, die Besitzerin der Beiz in Gunten hat es aufgestellt.