Die Stadt will den Restaurants so durch die Corona-Zeit helfen.

Nur eine ästhetische Prüfung

Damit die Gastrobranche ihre Aussenbauten schnellstmöglich realisieren könne, solle «auf das sonst übliche Baubewilligungsverfahren verzichtet werden. Alle Vorhaben müssen jedoch schriftlich bei der zuständigen Abteilung Stadtraum und Veranstaltungen beantragt werden. In Bezug auf das Stadtbild erfolgt jeweils nur in Ausnahmefällen durch die Baudirektion eine ästhetische Überprüfung», heisst es in der Mitteilung weiter. Es werde in Kauf genommen, dass nicht alle Aussenbauten den sonst üblichen Anforderungen entsprechen würden. Der Stadtrat hält das «unter den aktuellen Umständen und Auflagen für vertretbar».