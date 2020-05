Stadt Zug

Beizen erhalten mehr Platz auf öffentlichem Grund

Ab Montag dürfen Gastrobetriebe wieder öffnen. In Zug dürfen sie jetzt ihre Aussenbestuhlung erweitern. Solche Bestrebungen gibt es auch anderswo.

Das hat der Stadtrat am Donnerstag mitgeteilt.

Restaurants in der Stadt Zug, wie hier der Ratshauskeller, dürfen mehr Platz auf öffentlichem Grund beanspruchen.

Am Montag gehts wieder los in den Beizen und Bars. Mit Auflagen allerdings: Maximal vier Personen dürfen an einem Tisch sitzen und der Abstand zwischen den Gästegruppen muss mindestens zwei Meter

betragen.