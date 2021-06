Gastronomie - Beizen pfeifen auf das Covid-Zertifikat

Schutzkonzepte sind in der Pandemie in Restaurants so wichtig geworden wie Messer und Gabel. Ab Ende Juni sollen Gastronominnen und Gastronomen aber die Möglichkeit haben, die Schutzmassnahmen herunterzufahren. Voraussetzung dafür ist laut dem Bundesrat, dass sie von ihren Gästen ein Covid-Zertifikat verlangen. Bereits im Vorfeld sorgte diese Option für viel Zündstoff. SVP-Politiker etwa befürchteten eine Zweiklassengesellschaft. In der Gastroszene pfeifen viele Anbieter auf das Zertifikat.